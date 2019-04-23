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مشجع الزمالك الكفيف يظهر فى مواجهة بيراميدز.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد المشجع الزملكاوي الكفيف، صلاح عبد الغنى، فى مقصورة استاد الدفاع الجوى، لمتابعة مباراة فريقه أمام بيراميدز، المقامة حالياً فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

 

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وإنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بيراميدز بهدف نظيف ، ويتساوى الفريقين فى صدارة ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 60 نقطة لكل فريق، إلا أن الأبيض لعب 26 مباراة، فيما خاض بيراميدز 28 مباراة حتى الآن.

 

مشجع الزمالك 2
مشجع الزمالك 2

مشجع الزمالك 3
مشجع الزمالك 3

مشجع الزمالك
مشجع الزمالك

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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