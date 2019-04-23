شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع الزمالك الكفيف يظهر فى مواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد المشجع الزملكاوي الكفيف، صلاح عبد الغنى، فى مقصورة استاد الدفاع الجوى، لمتابعة مباراة فريقه أمام بيراميدز، المقامة حالياً فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

وإنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بيراميدز بهدف نظيف ، ويتساوى الفريقين فى صدارة ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 60 نقطة لكل فريق، إلا أن الأبيض لعب 26 مباراة، فيما خاض بيراميدز 28 مباراة حتى الآن.