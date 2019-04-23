شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق بيراميدز في تحقيق فوز مهم على الزمالك بنتيجة 1 / 0، فى اللقاء الذى أقيم على استاد الدفاع الجوى، والمؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز هدف بيراميدز اللاعب الدولي على جبر فى الدقيقة 26، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 63 ويتصدر ترتيب الدورى المصرى، بينما الزمالك ثانياً برصيد 60 نقطة، ليحقق بيراميدز فوز غال فى أقل من أسبوع بعد الفوز على الأهلى فى المباراة الماضية بهدف دون رد أيضاً.

وشهدت المباراة إشهار الحكم النرويجى نيلسن لـ10 إنذارات فى المباراة بواقع 7 للزمالك و3 إنذارات لبيراميدز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكونً من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى ومحمود عبد العزيز ومحمود كهربا وأيمن حفنى ومحمد عنتر.

Advertisements

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر وعلى جبر وعمرو ميدانى ورجب بكار.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراورى ومحمد فاروق وكينو.

خط الهجوم: عمر خربين.