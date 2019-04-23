شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء 23 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الثلاثاء الموافق 23/ 4/ 2019 مباراة واحدة بمسابقة الدورى المصرى، والتى جمعت بيراميدز والزمالك على ملعب الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وحقق فريق بيراميدز فوزا مهما على الزمالك بنتيجة 1 / 0 أحرزه على جبر فى الدقيقة 26، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 63 ويتصدر ترتيب الدورى المصرى، بينما الزمالك ثانياً برصيد 60 نقطة، ليحقق بيراميدز فوز غال فى أقل من أسبوع بعد الفوز على الأهلى فى المباراة الماضية بهدف دون رد أيضاً.



