شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. بيراميدز 1 الزمالك 0 و8 إنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 75 دقيقة ما زال بيراميدز محافظا على تقدمه بهدف أمام الزمالك فى اللقاء المقام على استاد الدفاع الجوى، المؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، أحرزه على جبر فى الدقيقة 24. وشهدت المباراة إشهار الحكم النرويجي نيلسن لـ8 إنذارات فى المباراة بواقع 6 للزمالك و2 لبيراميدز. بدأ الزمالك بتشكيل تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى ومحمود عبد العزيز ومحمود كهربا وأيمن حفنى ومحمد عنتر. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: عمر جابر وعلى جبر وعمرو ميدانى ورجب بكار. خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراورى ومحمد فاروق وكينو. خط الهجوم: عمر خربين. Advertisements مع بداية الشوط الثانى أجرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك أولى التغييرات بخروج أحمد سيد زيزو ونزول محمود عبد المنعم كهربا. بدأ الشوط الثانى باستحواذ من لاعبى بيراميدز وتناقل لاعبيه للكرة وسط الملعب. فى الدقيقة 48 أولى الهجمات الخطيرة على مرمى جنش بعد تسديدة قوية من البرازيلى كينو تخرج بجوار القائم الأيسر للزمالك. ينشط اللقاء بين الفريقين ولكن الاستحواذ على الكرة لصالح بيراميدز بفضل تحركات كينو وعبدالله السعيد وخربين وتراورى. الدقيقة 55 عرقلة لعبد الله السعيد من محمود علاء، يحتسبها الحكم النرويجى نيلسن "فاول" يلعبها السعيد تصل لخربين يسددها برأسه قبل أن يشتتها دفاع الزمالك. يضغط الزمالك من الجبهة اليسرى عن طريق النقاز وإبراهيم حسن، لكن ينجح عمر جابر ونبيل دونجا فى التصدى للهجمات. فى الدقيقة 60 ضربة حرة مباشرة لعرقلة رجب بكار على حدود منطقة جزاء الزمالك يلعبها السعيد يخرجها الزمالك ببراعة. الدقيقة 60 إنذار أصفر ليوسف أوباما لعرقلة محمد فاروق. الدقيقة 61 التبديل الثاني للزمالك بخروج إبراهيم حسن وينزل بدلاً منه محمد عنتر. الدقيقة 62 هجمة خطيرة للزمالك بعد بينية من محمد إبراهيم تصل لكهربا يسددها قوية ينجح على جبر فى التصدي لها لتصل للحارس أحمد الشناوي. الدقيقة 63 إنذار لإريك تراوري للتدخل بعنف أمام اوباما. الدقيقة 64 إنذار لعمر خربين بداعي عرقلة عبد الله جمعة ويحتسبها الحكم النرويجي ضربة حرة مباشرة يتصدي لها كهربا وينجح الشناوي فى الإمساك بها. الدقيقة 68 ضربة حرة مباشرة لصالح الزمالك يسددها طارق حامد يخرحها دفاع بيراميدز. الدقيقة 70 إنذار لمحمد عنتر لاعب الزمالك بسبب الانفعال و الإعتراض على الحكم. يعود اللقاء لوسط الملعب بين الفريقين دون خطورة على المرمي. الدقيقة 74 إنذار لعمر الميداني مدافع بيراميدز بعد أن لمس الكرة بيده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 75 دقيقة.. بيراميدز 1 الزمالك 0 و8 إنذارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.