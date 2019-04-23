شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حالة إغماء بمقصورة الدفاع الجوى فى مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المقصورة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوى، الذى شهد إقامة مباراة الزمالك وبيراميدز، اليوم الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حالة إغماء لإحدى الحاضرات لمتابعة المباراة.

وقام المتواجدون بالمقصورة بنقلها، من أجل إسعافها ونقلها لأحد المستشفيات القريبة من استاد الدفاع الجوى.

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وفاز بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد، أحرزه على جبر، لينفرد بصدارة الدورى.