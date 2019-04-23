شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو الزمالك يحتجون بعنف على حكم مباراة بيراميدز.. وأمن الملعب يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتج لاعبو الزمالك بعنف على الحكم النرويجى نيلسين الذى أدار مواجهة بيراميدز، عقب انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى فاز بها بيراميدز بهدف دون رد.

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وعلى الفور تدخل أمن الملعب لحماية الحكم النرويجى من احتجاجات لاعبو الزمالك، خاصة فى ظل كثرة الإنذارات التى حصلوا عليها، حيث اشهر نيلسين البطاقة الصفراء لـ 7 لاعبين من الأبيض و3 من بيراميدز.

وأحرز على جبر هدف فوز بيراميدز على الزمالك فى الدقيقة 26، ليحتل فريقه صدارة الدورى برصيد 63 نقطة، ويأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 60 نقطة.