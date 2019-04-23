ملخص نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في المرحلة 26 وعلي جبر يقود فريقه للانتصار

ملخص نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم 23-4-2019 في الدوري المصري، تتنظر جماهير الكرة المصرية لقاء القمة الكروية بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من البطولة المحلية، ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة الترتيب والتتويج باللقب الصعب، ونرصد نتيجة مباراة الزمالك ضد بيراميدز.

نتيجة الزمالك وبيراميدز، ويتصدر الفارس الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، وهو نفس عدد النقاط لفريق بيراميدز الذي خاض مباراتين إضافيتين بالمسابقة، أما الاهلي فتراجع للمركز الثالث بعد خسارته الأخيرة وتوقف عند 58 نقطة.

وستُلعب مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم على ملعب الدفاع الجوي بدون جمهور، وستذاع عبر قنوات أون سبورت بتعليق حاتم بطيشة، ونايل سبورت بتعليق مدحت شلبي.

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وانتهى لقاء الذهاب بالدور الأول بالتعادل الإيجابي بثلاثة اهداف لكل فريق في مواجهة ماراثونية بعدما نجح السوري عمر خربين في إنقاذ فريقه من الهزيمة بتسجيله الهدف الثالث.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز، نتيجة مباراة الزمالك، نتيجة الزمالك وبيراميدز اليوم.

أعلن كريستيان جروس عن تشكيلة اللاعبين التي ستخوض مباراة بيراميدز، حراسة المرمى : محمود جنش، خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو، خط الهجوم: عمر السعيد.

بدأ الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الزمالك وبيراميدز ويوضح كل محلل فني نقاط القوة والضعف بالفريقين.