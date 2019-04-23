الآن نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز 23/4/2019 في الدوري المصري والأبيض يفقد الصدارة

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري المصري لكرة القدم، يتواجه نادي الزمالك مع منافسه بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي وذلك في إطار الدوري المصري لكرة القدم، ويتمنى الأبيض أن يفوز ويواصل الحفاظ على صدارة ترتيب المسابقة، ونقدم نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز.

نتيجة الزمالك وبيراميدز، تنقل المباراة عبر قناة on sport و nile sport في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءاً بتوقيت الرياض، بتعليق كلاً من حاتم بطيشة ومدحت شلبي، وسنضيف نتيجة مباراة الزمالك ضد بيراميدز الان.

مباراة قمة من العيار الثقيل بين الفريقين على أرضية الميدان، خاصةً بعد فوز الفريق الأسيوطي على الأهلي في المواجهة الأخيرة وتساويه في عدد النقاط مع القلعة البيضاء، أي إن تلك المباراة ستحدد من سيعتلي الصدارة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم النرويجي الذي سيدير اللقاء، حيث سيكون حكم الساحة هو هوبر نيلسون وسيعاونه جيد أوسكار وتوم هارالد، فيما سيكون الحكم الرابع هو كريستوفر هاجنس.

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نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز الان

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ويفتقد الزمالك العديد من اللاعبين المؤثرين مثل فرجاني ساسي وخالد بوطيب وحازم إمام بداعي الإصابة، واحمد مدبولي ومحمد حسن وغيرهم لأسباب فنية حسب رؤية المدير الفني.

تشكيلة بيراميدز الرسمية جاءت كالآتي، حراسة المرمى: أحمد الشناوي، الدفاع: عمر جابر وعلي جبر وعمرو ميداني ورجب بكار، الوسط: نبيل عماد “دونجا” وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ومحمد فاروق وكينو، الهجوم: عمر خربين.

التشكيلة الأساسية للزمالك: محمود جنش حمدي النقاز – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة – طارق حامد – محمد إبراهيم – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – أحمد سيد زيزو – عمر السعيد.