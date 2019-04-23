نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز و فوز مثير لبيراميدز و اعتلاؤه قمة الدورى

مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء فى مواجهة نارية للفوز بقمة الدورى المصرى، المباراة مؤجلة من الاسبوع السادس و العشرون ، الفريقان متساويان فى الرصيد لكل منهما ستون نقطة لكن فريق بيراميدز لعب مبارتين اكثر من الزمالك، الفوز اليوم لأى فريق سيضعه فى المقدمة بفارق 5 نقاط عن الاهلى الذى يأتى ثانياً برصيد 58 نقطة، حيث تبقى الاهلى هزيمة الاسبوع الماضى من نادى بيراميدز بهدف مقابل لاشىء،و يريد نادى بيراميدز الاستمرار فى الانتصارات بفضل نجومه كينو و عبدالله السعيد، بينما يعانى الزمالك من غيابات أهم نجومه التونسى فرجانى ساسى نجم خط الوسط، و المغربى خالد بوطيب نجم الهجوم، بينما يعود محمود كهرباء لتشكيل الزمالك من جديد، الزمالك استطاع الفوز فى أخر مبارياته على الاسماعيلى 2/0.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 على ستاد الدفاع الجوى ، حيث سيبدأ اللقاء فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الامارات.

مباراة الزمالك وبيراميدز

مباراة الزمالك وبيراميدز على قناة اون سبورت الرياضية و قناة النيل للرياضة، يعلق على المباراة حاتم بطيشة و سيعلق الكابتن مدحت شلبى على قناة النيل للرياضة

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

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خط الدفاع: حمدي النقاز- محمود علاء- محمود حمدي الونش- عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد- أحمد سيد زيزو، أوباما، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل بيراميدز

أحمد الشناوي في حراسة المرمى

وأمامه على جبر وعمرو ميدانى ورجب بكار وعمر جابر

وعمر خربين وكينو وعبد الله السعيد وايرك تراوري ومحمد فاروق ونبيل عماد “دونجا”.

انتهت المباراة بفوز فريق بيراميدز بهدف مقابل لاشىء