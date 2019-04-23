جدول ترتيب الدوري المصري الآن بعد نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم المؤجلة

انتهت نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء المؤجلة من مباريات الدوري المصري 2018/2019، في مجريات شوط اللقاء الأول، بتقدم بيراميدز، بنتيجة هدف دون رد، وجاء هدف بيراميدز في حدود الدقيقة 25 من المباراة، عن طريق اللاعب علي جبر، وفي الدقيقة 32 من المواجهة، أضاع اللاعب عمر خربين، ضربة جزاء، ليتأجل الحسم النهائي إلى مجريات شوط اللقاء الثاني، الذي لم يعرف جديد على نتيجة المباراة، لتنتهي الأمور بفوز بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد.

جدول ترتيب الدوري المصري 2019

الآن إليكم جدول ترتيب أندية الدوري المصري للموسم الجاري 2018/2019، وذلك بعد نهاية نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، التي انتهت بفوز بيراميدز على الزمالك.

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مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، هي ضمن مباريات الدوري المصري 2019، ومباراة اليوم، هي مباراة مؤجلة من مباريات الجولة السادسة والعشرون من الدوري العام، و ستجمع الفرقين على أرضية ستاذ الدفاع الجوي.

مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء 23-4-2019، ستنطلق ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة من مساء اليوم، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي العاشرة من ليلة اليوم، وهو توقيت متابعة مباراة الزمالك اليوم وبيراميدز بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز مباشرة اليوم، ستكون هي قناة أون سبورت أش دي المفتوحة، كما يمكن متابعة مباراة بيراميدز اليوم والزمالك، على قنوات النيل الرياضية، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة اليوم، المعلق حاتم بطيشة.