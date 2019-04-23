yalla shoot مباراة برشلونة وألافيس مباشر الدوري الأسباني 2019 | كورة لايف مباراة برشلونة وألافيس goal live مباراة برشلونة وألافيس كول كورة مباشر مباريات الدوري الأسباني ، يلاقي فريق البارسا اليوم منافسه ألافيس في الأسبوع الرابع والثلاثون من الدوري الأسباني وينتظر جمهور ميسي مباراة قوية اليوم منه حيث يحتل برشلونة الترتيب الأول في الدوري الأسباني بعدد نقاط 77 نقطة ويليه اتلتيكو مدريد في الترتيب الثاني ثم الريال في الترتيب الثالث من الدوري ودائما ما يبدع برشلونة في مبارياته النهائية ويتم بث مباراة برشلونة وألافيس مباشرة عبر قناة bein sport الرياضية.

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