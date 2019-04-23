موعد مباراة العين الاماراتي والدحيل القطري في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا

يحتضن ملعب هزاع بن زايد مباراة تجمع بين العين والدحيل، وذلك اليوم الثلاثاء 23-4-2019، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19.

يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام الشارقة بهدفين لمثلهم، في إطار منافسات الجولة 21 من دوري الخليج العربي، وبهذا التعادل ظل الفريق عند النقطة 39 وتراجع إلى المركز الرابع وبفارق 11 نقطة عن الشارقة المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث وخسر ست مباريات.

يواجه فريق العين الإماراتي، نظيره فريق الدحيل القطري اليوم في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل فريق الدحيل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يحل فريق العين في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط.