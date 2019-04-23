موعد مباراة الهلال السعودي ضد استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا

تبدأ مباراة نادي الهلال السعودي ضد استقلال طهران الايراني في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة الهلال والاستقلال، عبر قناة “بي إن سبورت 3″، بأداء صوتي للمعلق سوار الذهب، وسبق وحقق فريق الهلال الفوز على العين بهدف نظيف في الجولة الأولى، والدحيل بثلاثية مقابل هدف في الثانية، وسقط أمام الاستقلال في الجولة الثالثة بهدفين مقابل آخر، ليصبح بحوزته 6 نقاط.

ويتصدر الهلال المجموعة بست نقاط رغم الخسارة 2-1 من الاستقلال في الجولة الماضية، بفارق نقطتين عن الفريق الإيراني والدحيل، بينما يتذيل العين الترتيب بنقطتين فقط.

ويشتكي الهلال من تكدس المباريات خلال وقت قصير في خضم الصراع الشرس مع النصر على لقب الدوري السعودي للمحترفين، كما تأثر نفسيًّا بخسارة نهائي كأس العرب للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي في الدقائق الأخيرة بمدينة العين الإماراتية يوم الخميس الماضي.