ترتيب جدول الدوري المصري| بيراميدز في الصدارة.. الزمالك وصيفًا.. والأهلي ثالثًا

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الموجز
تربع فريق بيراميدز على قمة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوزه على الزمالك بهدف دون رد في المباراة، التي جمعت الفريقين، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ26.
وبعد انتهاء مباراة بيراميدز والزمالك، جاء ترتيب جدول الدوري المصري، على النحو التالي:
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