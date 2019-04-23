كتب: علي سمير ومحمود فؤاد ومحمد خيري
نجح بيراميدز في التربع على عرش صدارة الدوري، وذلك عقب انتصاره الثمين على الزمالك بهدف نظيف،لعلي جبر ي الدقيقة 24 بالمباراة المؤجلة بينهما بالجولة 26 من الدوري المصري.
ويعد النادي الأهلي هو المستفيد الأول من خسارة الزمالك، إذ سيتوقف رصيد الزمالك المتصدر عن 60 نقطة، ويصبح بذلك في وصافة جدول الترتيب، فيما سيصعد بيراميدز على عرش الصدارة برصيد 63 نقطة، وبالتالي فإنه في حالة انتصار الأهلي على المصري يوم الخميس المقبل، بالدوري سيرتفع رصيده الحالي من 58 نقطة إلى 61...
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بيراميدز يعتلي صدارة الدوري بأقدام زمالكاوية.. والأهلي المستفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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