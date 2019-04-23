تركي آل الشيخ يحتفل بفوز بيراميدز على الزمالك بفيديو فيلم «4-4-2»

احتفل تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز بفوز فريقه على نظيره الزمالك، ضمن الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري المصري ، على ملعب الدفاع الجوي.

احرز الهدف علي جبر مدافع فريق بيراميدز في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، ليتصدر جدول الدوري.

وتصدر بيراميدز جدول الدوري المصري الممتاز بـ 63 نقطة، وبقي الزمالك في المركز الثاني برصيد 60 نقطة والأهلي ثالثا برصيد 58 نقطة.

ونشر آل الشيخ مقطع فيدييو من فيلم "4-4-2" من روائع السينما المصرية للفنانين سمير صبري ويونس شلي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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