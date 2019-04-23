بالفيديو.. بيراميدز يفوز على الزمالك بهدف جبر ويتربع على عرش الدوري

نجح بيراميدز في التربع على عرش صدارة الدوري، وذلك عقب انتصاره الثمين على الزمالك بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة بينهما بالجولة 26 من الدوري المصري. وأحرز علي جبر هدف بيراميدز في الدقيقة 24. ويعد النادي الأهلي هو المستفيد الأول من خسارة الزمالك، إذ سيتوقف رصيد الزمالك المتصدر عن 60 نقطة، ويصبح بذلك في وصافة جدول الترتيب، فيما سيصعد بيراميدز على عرش الصدارة برصيد 63 نقطة، وبالتالي فإنه في حالة انتصار الأهلي على المصري يوم الخميس المقبل، بالدوري سيرتفع رصيده الحالي من 58 نقطة إلى 61 نقطة، ويحل محل الزمالك في وصافة بطولة الدوري.

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