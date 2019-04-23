بوغبا: سنصالح الجماهير بهزيمة مانشستر سيتي

أكد نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي الدولي بول بوغبا، أن جماهير فريقه تستحق رد فعل قوياً خلال مباراة “الديربي” أمام مانشستر سيتي غداً الأربعاء.

وتعرض مانشستر لهزيمة ساحقة على يد مضيفه إيفرتون بأربعة أهداف دون رد أمس الأحد.

ولكن مانشستر لا يملك رفاهية الوقت وعليه الاستعدد جيداً، قبل المواجهة المرتقبة أمام سيتي على ملعب أولد ترافورد، والتي قد تكون مصيرية في صراع سيتي مع ليفربول المتصدر على لقب الدوري الإنجليزي، غذ تفصل بينهما نقطتين فقط.

وبدا مانشستر يونايتد مستسلماً أمام إيفرتون، في الوقت الذي أكد فيه مدرب الفريق أولي جونار سولشار، إنه “فوجئ بالمستوى الهزيل لفريقهط.

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واتفق معه بوغبا، الذي أكد بدوره: “الجماهير ترغب في رد فعل من اللاعبين، والطريقة الوحيدة للاعتذار هي تقديم كل ما بوسعنا داخل الملعب، علينا أن نعتذر للجماهير بهذه الطريقة، أن نعطي كل شيء للنادي، للقميص، للزملاء ولأنفسنا لأننا لا يمكننا أن نظهر بمثل الصورة التي ظهرنا بها”.

وأشار اللاعب الفرنسي: “يمكننا أن نخسر مباريات، ولكن بأداء جيد وبعزة نفس، عندما ترتدي هذا القميص فعليك أن تعمل وتحترم ثقافة وتاريخ هذا النادي وأن تعطي كل ما بوسعك”.

وشدد بوغبا على أن لاعبي مانشستر عليهم الآن أن “يثبتوا أحقيتهم بارتداء قميص مانشستر”.

وختم بالقول: “لم نحترم أنفسنا، أو النادي أو الجماهير، ما فعلناه داخل الملعب أمر غير جدير بالاحترام للزملاء وللجهاز الفني وللناس وللجميع”.