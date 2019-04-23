تيتي يحسم مشاركة نيمار في كوبا أمريكا

أقر أدينور ليوناردو باتشي ‘تيتي’، المدير الفني لمنتخب البرازيل، الاثنين بأنه يتابع تطور حالة فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، في الوقت الذي اعتبر فيه أن نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون جاهزا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا الصيف المقبل في البرازيل.

ويؤدي فينيسيوس برنامجا تأهيليا للشفاء من إصابته بتمزق في أربطة مفصل الساق اليمنى خلال مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أياكس الهولندي في مارس/آذار الماضي، بينما عاد نيمار للمشاركة مع فريقه في مباراته أمام موناكو الأحد بعد غياب نحو 3 أشهر بسبب إصابة في وجه القدم اليمنى.

وقال تيتي “نيمار عاد للملاعب الأحد، وسنبذل قصارى جهدنا لتحسن حالته في اسرع وقت”.

وقال إن الـ45 دقيقة التي خاضها، بعد هذه الفترة من الغياب، تتشابه مع تلك التي شارك فيها مع البرازيل أمام كرواتيا أثناء الاستعداد لمونديال روسيا الصف الماضي.

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وتتشابه حالة صاحب الـ27 عاما الحالية مع تلك التي كانت قبل شهر ونصف تقريبا من انطلاق مونديال روسيا، حيث كان اللاعب عائدا لتوه من إصابة في وجه القدم اليمنى، وهو نفس الأمر في الفترة الحالية قبل نحو شهرين من انطلاق بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 7 يوليو/تموز المقبلين.

وأكد مدرب “السيليساو” حول هذا الأمر “الوضع مختلف الآن تماما. هناك متسع من الوقت أمامه. اللاعب أمامه وقت كاف للتعافي تماما من إصابته قبل انطلاق كوبا أمريكا. سيكون جاهزا للبطولة وسيظهر بمستوى أفضل من الذي ظهر به في المونديال”.

وأضاف أن الاتحاد البرازيلي يبذل قصارى جهده من أجل شفاء جميع اللاعبين المصابين الذين يتم استدعاؤهم للمنتخب في الوقت المناسب.

وعن حالة فينيسيوس، أوضح: “لن نكتفي بمشاهدة مبارياته مع الفريق فقط، ولكن التدريبات، سنفعل هذا الأمر”.