مدرب مانشستر يونايتد يُعلن الثورة

طالب مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، لاعبيه بالرد بقوة على المنتقدين عندما يواجه غريمه وجاره مانشستر سيتي، في مباراة قمة غداً الأربعاء، بعد هزيمة مذلة برباعية دون رد أمام إيفرتون قبل أيام.

وفي مباراة القمة سيتنافس الفريقان على أكثر من مجرد الحفاظ على الكبرياء المحلي، إذ يعلم سيتي جيداً أنه سيتصدر الترتيب حال فوزه، بينما يسعى يونايتد لدخول المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتراجع يونايتد بعد بداية قوية مع سولشار، إذ تجرع الفريق ست هزائم في آخر ثماني مباريات في كل المسابقات.

ووبخ سولشار لاعبيه واعتذر لجماهير النادي بعد الهزيمة القاسية في غوديسون بارك، لكنه قال إن “مباراة القمة ستكون أفضل فرصة للنهوض سريعاً من هذه الكبوة”.

وقال سولشار خلال مؤتمرصحافي: “هذه أفضل مباراة لفريق جريح يرغب في التعويض.. اجتمعت باللاعبين عقب المباراة الأخيرة، وأبدى الجميع خيبة أملهم وقالوا إن الأداء أمام إيفرتون سبب لهم جرحاً شديداً، وإن مباراة سيتي ستكون أفضل فرصة للتعويض.. قلت لهم إن الملعب سيكشف الجميع وإن الجماهير ستؤازر الفريق إذا بذل كل ما في وسعه أمام منافس جيد جداً مثل سيتي”.

وتابع المدرب النرويجي: “انتظر منكم الرد وعليكم المحاولة.. لم يكن لدينا الوقت للاستعداد في الملعب.. لكن الأمر يتعلق بتغيير ذهنية الفريق والتأكد من أن الجميع في كامل التركيز”.

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وحل المدرب النرويجي مؤقتاً بدلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومنحه النادي عقداً دائماً لثلاث سنوات الشهر الماضي.

وأكد سولشار أنه سيجري تغييرات قبل انطلاق الموسم المقبل، لكنه قال إن “هناك بعض اللاعبين الواعدين في التشكيلة الحالية”.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: “بالطبع الكل يعلم نفسية اللاعبين والوقت ليس مناسباً للحديث عن تغييرات شاملة في التشكيلة التي أبلت بلاءً حسناً.. سيتي وليفربول فقط حصدا نقاطاً أكثر من يونايتد في آخر 18 مباراة”.

وتابع سولشار: “يوجد الكثير من اللاعبين في التشكيلة الحالية يحملون جينات النادي، ويتمتعون بأعلى معاييره، سيدخل لاعبون إلى التشكيلة وسيخرج آخرون”.

وقال المدرب البالغ من العمر 46 عاماً إنه “قادر على اتخاذ القرارات الصعبة فيما يتعلق باللاعبين في نهاية الموسم”.

وتابع المدرب النرويجي: “أحب جميع اللاعبين لكني مسؤول أمام النادي ويجب أن أتخذ كل ما يلزم من اجراءات للقيام بالأشياء التي تصب في مصلحته”.