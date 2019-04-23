شاهد.. تركي آل الشيخ يسخر من الأهلي والزمالك بعد صدارة بيراميدز

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي بيراميدز الرياضي، على الفوز الذي حققه فريقه أمام نظيره الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الدفاع

الجوي، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " الحمد لله أول

الدوري وقطبي الكورة في ٤ أيام غلبناهم".

وتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 63 نقطة، عقب الفوز على الزمالك، بعد أيام قليلة من الفوز على الأهلي بنفس النتيجة وهي هدف دون رد.

ويشير تركي في تعليقه إلى الأهلي والزمالك المعروفان بقطبي الكرة في الدوري المصري.