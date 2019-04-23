شين لونج يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الانجليزي

نجح شين لونج لاعب فريق ساوثهامبتون في تسجيل أسرع هدف في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي، عندما سجل الهدف الأول لفريقه أمام واتفورد في اللقاء الذي يقام على ملعب فيكارج رود ضمن منافسات الاسبوع الـ31. واتفورد في اللقاء الذي يقام على ملعب فيكارج رود ضمن منافسات الاسبوع الـ31. ويعد هو أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي حيث جاء بعد 6 ثواني فقط في شباك اتفورد. ويتخطى بذلك رقم كل من: Advertisements ليدلي كينج (9.82 ثانية) آلان شيرر (10.52 ثانية) كريستيان إريكسن (10.54 ثانية)

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