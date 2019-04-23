شاهد.. بيراميدز يقهر الزمالك بهدف "عشوائي" وينفرد بقمة الدوري

واصل فريق بيراميدز انتصارته واستعاد القمة بجدارة بعد تغلبه على الزمالك بهدف نظيف بستاد الدفاع الجوي ، في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للدوري الممتاز.

سجل الهدف على جبر في الدقيقة 32 من خطأ دفاعي للأبيض خاصة حمدي النقاز وأهدر السوري عمر خربين ضربة جزاء في الدقيقة 38 تصدى لها الحارس محمود جنش.

وتجاهل الحكم النرويجي احتساب ضربة جزاء صحيحة للزمالك قبل نهاية الشوط بخمس الدقائق.

ونجح بيراميدز في تحقيق فوزين متتاليين على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في اقل من اسبوع ورفع رصيده إلى 63 نقطة بفارق ثلاث نقاط على الزمالك الذى تراجع لمركز الوصيف 60 نقطة، وخمس نقاط عن الأهلي الثالث" 58 نقطة، وإن كان بيراميدز لعب مباراتين زيادة عن الزمالك و 3 عن الأهلي.

جاء اللقاء دون المستوى فنيا ونجح بيراميدز بهدف عشوائي من الحفاظ عليه والخروج بثلاث نقاط غالية ربما تضعف فرص الأبيض في استعادة الدرع.

قدم الزمالك واحدة من أسوأ مبارياته في جميع الخطوط بسبب الرعونة وغياب القائد

داخل الملعب وعشوائية الأداء مما سهل من مهمة دفاع بيراميدز

الشوط الأول

بادر بيراميدز بالهجوم ،ونجح محمد فاروق في الاختراق بسهولة امام دفاع هش ويسدد وينقذ محمود جنش.

يرد الزمالك بقوة وينجح في تهديد مرمى احمد الشناوي محمد ابراهيم بتحركاته ولكنه تكسرت في معظمها على حدود منطقة الجزاء.

كاد يسجل عمرالسعيد من ركنية وينجح الشناوي في انقاذ الموقف سريعا تليها محاولة من تراوري واختراق جيد وكالعادة تنشق الارض عن جنش ويمنع بيراميدز من هدف محقق.

اكتفي محمد ابراهيم بالاحتفاظ بالكرة مع تباعد خطوط الزمالك مما سهل من مهمة المنافس.

هدف

في الدقيقة 25 ومن ضربة ركنية من عبد اله السعيد يقابلها على جبر في حراسة حمدي النقاز يضع بسهولة بيسراه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

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لم يتغير وضع الزمالك بعد الهدف وظل هناك فجوة بين خطى الوسط والهجوم وضعف التمويل لعمر السعيد

ضربة جزاء مهدرة

في الدقيقة 32 يحتسب الحكم النرويجي ضربة جزاء لبيراميدز بدعوى شد النقاز لعمر خربين داخل المنطقة يتصدى لها خربين ويحاول خداع جنش في كرة لوبية ويمسك الحارس اليقظ.

يحاول الزمالك ويضغط بكل خطوطة ويتجاهل الحكم ضربة جزاء صحيحة للزمالك بعد ان اصطدمت الكرة بذراع مدافع بيراميدز ويعترض لاعبو الزمالك ويحصل احمد زيزو على انذار.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك بهجوم في الشوط الثاني بحثا عن هدف التعادل ويسدد ابراهيم حسن ضعيفة في يد الحارس الشناوي.

يدفع جروس بمحمود كهربا بدلا من احمد زيزو غير الموفق مع ضغط متواصل عابه الرعونة وعدم الجماعية وبناء هجمات فعالة في الثلث الأخير من الملعب.

ينجح بيراميدز في استغلال المساحات الخالية في نصف الملعب مع تحركات مجدية للسعيد وتراوي وخربين وصلابة دفاعية من رباعي الدفاع واستغلال كينو سرعته وسدد بعد مراوغه بجوار المقص.

يدفع جروس بورقته الثانية بنزول محمد عنتر مكان ابراهيم حسن غير الموفق ايضا.

نجح بيراميدز مع العشوائية البيضاء في استغلال التمرير الطولي والبينى والقصير والطويل لإستهلاك الوقت في محاولة للخروج بنقاط ثلاثة غالية.

يخرج تراوري ويلعب مكانه محمد فتحي لسد ثغرات الوسط ويحاول الابيض من خلال كرات في العمق وصلت سهلة بين اقدام دفاعات بيراميدز.

يحاول الزمالك بعشوائية هجومية ويلعب اوباما لكهربا في حلق المرمى ويمرر الكرة بسهولة للحارس الشناوي.