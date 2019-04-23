محمود متولي يصارع الزمن من أجل اللحاق بمباراة دجلة

خاض محمود متولى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريبات تقوية خلال المران الرئيسى استعدادًا لمواجهة وادى دجلة بعد الخميس المقبل بالجولة الثلاثين من بطولة المقبل بالجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري وقام متولي بالجرى حول الملعب بشكل منفرد على أن ينتظم بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى فى المران الختامى. وعلى هامش المران ، تعرض الناميبى شيلونجو لإصابة خفيفة قبل أن يقوم الجهاز الطبى بإسعافه ويستكمل التدريب بعدها بشكل طبيعى.

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