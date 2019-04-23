تقارير: السعودية تستضيف السوبر الإسباني بنظامه الجديد

وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على أختيار السعودية، لإستضافة كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الإسباني وافق على إقامة

كأس السوبر بنظامه الجديد والذي سيكون من 4 فرق، في السعودية حيث ستسضيف البطولة بدءًا من عام 2020لمدة 6 سنوات.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين الاتحاد الإسباني والمسؤولين السعوديين وصلت إلى مرحلة متقدمة لإقامة مباراة السوبر بالمملكة.

وسيكون كأس السوبر في نظامه الجديد بين ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد، وذلك لأول مرة.