شاهد.. إبراهيم سعيد يسخر من حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

سخر إبراهيم سعيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، من حكم مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز، التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب

بتروسبورت، في الدوري الممتاز.

وعلق سعيد على كثر البطاقات الصفراء التي أشهرها حكم المباراة النرويجي هوبر

نيلسن اولا، حيث تلقى 6 لاعبين من الزمالك إنذارات، مقابل 3 للاعبي بيراميدز.

وقال سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "انا خايف أخد إنذار وانا بتفرج على الماتش".