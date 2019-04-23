شاهد.. إبراهيم سعيد يسخر من حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

سخر إبراهيم سعيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، من حكم مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز، التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعببتروسبورت، في الدوري الممتاز.
وعلق سعيد على كثر البطاقات الصفراء التي أشهرها حكم المباراة النرويجي هوبر
وقال سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "انا خايف أخد إنذار وانا بتفرج على الماتش".
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