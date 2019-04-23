الأهلي يفوز على الزمالك في ختام منافسات دوري الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، بنتيجة 3/ 0 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم

الثلاثاء، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في ختام منافسات بطولة الدوري.

جاءت نتيجة أشواط المباراة كالتالي: 25-19، و25-15، و30-28، لينهي فريق رجال طائرة الأهلي الموسم بشكل مميز بالفوز على الزمالك بعدما تمكن من حسم لقب الدوري قبل جولتين من نهاية المسابقة.