الأهلي يفوز على الزمالك في ختام منافسات دوري الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، بنتيجة 3/ 0 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليومالثلاثاء، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في ختام منافسات بطولة الدوري.
جاءت نتيجة أشواط المباراة كالتالي: 25-19، و25-15، و30-28، لينهي فريق رجال طائرة الأهلي الموسم بشكل مميز بالفوز على الزمالك بعدما تمكن من حسم لقب الدوري قبل جولتين من نهاية المسابقة.
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