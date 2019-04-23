دليل جديد على اقتراب بوجبا من ريال مدريد

يبدو أن اللاعب الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يقترب بشدة من الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل. وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن اللاعب بول بوجبا أبلغ زملائه في مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل خلال هذا الصيف. ويضع الريال اللاعب ضمن قائمة اللاعبين الذي يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ضمه خلال الصيف المقبل، وذلك لتدعيم الفريق من أجل العودة إلى المنافسة على البطولات.

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