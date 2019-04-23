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فرانكفورت يلمح لإمكانية رحيل يوفيتش إلى ريال مدريد

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تحدث فريدي بوبيك المدير الرياضي لنادي فرانكفورت اينتراخت حول إمكانية رحيل مهاجم الفريق المتألق يوفيتش إلى في حال رغب

النادي الملكي في ضمه.

وقال بوبيك في تصريحات صحفية أن هناك إمكانية لرحيل يوفيتش للرحيل إلى نادي ريال مدريد في حال رغب

النادي في التعاقد معه، مؤكدًا أن الحفاظ على اللاعب ضمن صفوف الفريق، وسط أهتمامات كبار أندية أوروبا سيكون أمر صعب للغاية.

وتابع: "هناك إمكانية أن يلعب يوفيتش في ريال مدريد، إذا

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كان هناك نادي كبير يريد التعاقد مع يوفيتش عليكم أن تعرفوا أننا لن يكون لدينا خيارات أخرى سوى التخلي عن اللاعب".

ويعد يوفيتش من المهاجمين الواعدين مع الفريق الألماني، مما جعل الكثير من كبار أندية أوروبا ترغب في ضمه، من ضمنها: وبايرن ميونيخ وليفربول وريال مدريد.

وسجل يوفيتش، صاحب الـ21 عامًا 25 هدف خلال 42 مباراة مع فريقه الألماني.
 

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