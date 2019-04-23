ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء أمام الافيس.. وديمبلي في الهجوم

استبعد إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من التشكيل الأساسي للبرسا، الذي سيواجه ديبورتيفو ألافيس، والتي تجمع الفريقين اليوم على ملعب مينديزوروزا، في إطار مباريات الجولة الـ 34من الدوري الإسباني.
وقرر المدير الفني للفريق الكتالوني الإحتفاظ بالنجم الارجنتيني على مقاعد البدلاء، من أجل إراحته في ظل الفترة الحاسمة التي يقبل عليها برشلونة.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: اندري تير شتيجن
الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي
الوسط: سيرجيو بوسكيتش، فيليب كوتينيو، سيرجي روبيرتو، كارليس ألينيا، ارتورو فيدال
الهجوم: لويس سواريز، عثمان ديمبلي
ويدخل البلوجرانا ترتيب الدوري الاسباني برصيد 77 نقطة، بينما يحتل الأفيس المركز الثامن برصيد 46 نقطة.
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