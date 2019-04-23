رياضة | أهداف مباراة - بيراميدز 1 × 0 الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بيراميدز 1 × 0 الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
0
x
20:45
1
ساوثهامتون
توتنهام هوتسبير
0
x
20:45
0
برايتون
دوري أبطال آسيا
الزوراء - العراق
1
x
17:00
2
النصر - السعودية
الهلال - السعودية
1
x
17:00
0
استقلال طهران - إيران
ذوب آهن اصفهان - إيران
2
x
17:30
0
الوصل - الإمارات
العين - الإمارات
0
x
18:00
2
الدحيل - قطر
ديبورتيفو ألافيس
-
x
21:30
-
بيراميدز
1
x
20:00
0
الزمالك
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الهلال - السودان
1
x
18:00
2
النجم الساحلي - تونس