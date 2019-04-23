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رياضة | أهداف مباراة - بيراميدز 1 × 0 الزمالك

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الممتاز

واتفورد

0

x
20:45

1

ساوثهامتون

توتنهام هوتسبير

0

x
20:45

0

برايتون

دوري أبطال آسيا

الزوراء - العراق

1

x
17:00

2

النصر -

الهلال - السعودية

1

x
17:00

0

استقلال طهران - إيران

ذوب آهن اصفهان - إيران

2

x
17:30

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0

الوصل - الإمارات

العين - الإمارات

0

x
18:00

2

الدحيل - قطر

ديبورتيفو ألافيس

-

x
21:30

-

بيراميدز

1

x
20:00

0

الزمالك

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الهلال - السودان

1

x
18:00

2

النجم الساحلي - تونس

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الكلمات الدلائليه
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