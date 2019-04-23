رياضة | سولشاير: سأعاقب لاعبي اليونايتد بهذه الطريقة

رّحب النرويجي اولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعودة لاعبه لوك شو، مؤكدًا أنه أحد أفضل لاعبي الفريق مؤخرًا وقد عاش خيبة أمل بسبب غيابه عن ٣ مباريات.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي: "تحدثت معه بشأن البطاقات الصفراء، نعم بعضها لم تكن مستحقة لكن البعض الآخر كانت غلطته لأنه ذهب للخيار الأسهل (إعاقة الخصم). عودته رائعة لنا دفاعيًا وهجوميًا".

وأضاف: "يرى بأن عقاب اللاعبين ليس الحل الأمثل:"نحن نثق بهم. يعرفون جميعًا أنهم خذلوا أنفسهم، وخذلوا الفريق، وخذلوني. أنا واثق أننا سنرى ردة فعل منهم غدًا".

وواصل: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن القيام بجملة تغييرات على الفريق. فقط ليفربول وسيتي حصدا نقاطًا أكثر منا في آخر ١٨ مباراة".

وتابع: "خسرنا الكثير من المباريات مؤخرًا ولكن تلك كرة القدم. انظروا إلى مباراة تشلسي وبيرنلي وارسنال وكريستال بالاس. لكن خسارتنا ضد ايفرتون هي الأسوأ لنا، وهو أسوأ أداء لنا أيضًا".

واختتم: "لم نحظ بالكثير من الوقت للتدريبات على العشب، ولكن في هذه الفترة من الموسم الأهم هو الاستشفاء، وكذلك الجانب الذهني فعلينا تغيير عقليتنا والحرص على الاستعداد ذهنيًا للمباراة".