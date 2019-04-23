رياضة | سولشاير: سأعاقب لاعبي اليونايتد بهذه الطريقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: سأعاقب لاعبي اليونايتد بهذه الطريقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "يرى بأن عقاب اللاعبين ليس الحل الأمثل:"نحن نثق بهم. يعرفون جميعًا أنهم خذلوا أنفسهم، وخذلوا الفريق، وخذلوني. أنا واثق أننا سنرى ردة فعل منهم غدًا".
وواصل: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن القيام بجملة تغييرات على الفريق. فقط ليفربول وسيتي حصدا نقاطًا أكثر منا في آخر ١٨ مباراة".
وتابع: "خسرنا الكثير من المباريات مؤخرًا ولكن تلك كرة القدم. انظروا إلى مباراة تشلسي وبيرنلي وارسنال وكريستال بالاس. لكن خسارتنا ضد ايفرتون هي الأسوأ لنا، وهو أسوأ أداء لنا أيضًا".
واختتم: "لم نحظ بالكثير من الوقت للتدريبات على العشب، ولكن في هذه الفترة من الموسم الأهم هو الاستشفاء، وكذلك الجانب الذهني فعلينا تغيير عقليتنا والحرص على الاستعداد ذهنيًا للمباراة".