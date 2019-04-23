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رياضة | سولشاير: سأعاقب لاعبي اليونايتد بهذه الطريقة

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رّحب النرويجي اولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعودة لاعبه لوك شو، مؤكدًا أنه أحد أفضل لاعبي الفريق مؤخرًا وقد عاش خيبة أمل بسبب غيابه عن ٣ مباريات. 
وقال سولشاير في مؤتمر صحفي: "تحدثت معه بشأن البطاقات الصفراء، نعم بعضها لم تكن مستحقة لكن البعض الآخر كانت غلطته لأنه ذهب للخيار الأسهل (إعاقة الخصم). عودته رائعة لنا دفاعيًا وهجوميًا".

وأضاف: "يرى بأن عقاب اللاعبين ليس الحل الأمثل:"نحن نثق بهم. يعرفون جميعًا أنهم خذلوا أنفسهم، وخذلوا الفريق، وخذلوني. أنا واثق أننا سنرى ردة فعل منهم غدًا".

وواصل: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن القيام بجملة تغييرات على الفريق. فقط وسيتي حصدا نقاطًا أكثر منا في آخر ١٨ مباراة".

وتابع: "خسرنا الكثير من المباريات مؤخرًا ولكن تلك كرة القدم. انظروا إلى مباراة تشلسي وبيرنلي وارسنال وكريستال بالاس. لكن خسارتنا ضد ايفرتون هي الأسوأ لنا، وهو أسوأ أداء لنا أيضًا".

واختتم: "لم نحظ بالكثير من الوقت للتدريبات على العشب، ولكن في هذه الفترة من الموسم الأهم هو الاستشفاء، وكذلك الجانب الذهني فعلينا تغيير عقليتنا والحرص على الاستعداد ذهنيًا للمباراة".

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