رياضة | عاجل.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بيراميدز فوزًا غاليًا على الزمالك، في المباراة التي جمعت بينمهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك كالتالي :-