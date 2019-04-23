رياضة | سولشاير يوضح نقاط قوة مانشستر سيتي وكيف يتغلب عليها

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن مباراة فريقه أمام مان سيتي تعد مثالية، ليكون لهم ردة فعل بعد الخسارة الأخيرة) أمام إيفرتون 4-0.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي: "اجتمعت باللاعبين وكما تتصورون فإنهم جميعًا لا يشعرون بالإحباط وخيبة الأمل وحسب، بل هم متألمون للغاية من تلك الخسارة".

وأضاف: "يتمتع فريق مانشستر سيتي بإمكانيات عند حيازة الكرة وعلينا الاستعداد للدفاع جيدًا. وعند فوزنا بالكرة علينا الاستعداد لقتاليتهم واللعب القوّي أيضًا حيث سنتعرض للركل وسيكون هناك الكثير من المخالفات لأن سيتي يهاجم بعدد كبير وسيبحثون عن إيقاف مرتداتنا في أعلى نقطة ممكنة".

وواصل: "أترى أنك المدرب المناسب لهذا الفريق؟ لست من يجيب على هذا السؤال. أثق بنفسي وبفريقي وأنا في أتم الجاهزية لخوض هذا التحدّي. لا أحب الخسارة لكنه تحدٍ خاضه جميعه من درب هذا الفريق".

وتابع: "أنا معجبٌ بلاعبي الفريق، بل أحبهم جميعًا لأنهم رائعون حقًا. لكنّي أدرّب هذا النادي وأشرف عليه، وسيتوجب عليّ اتخاذ قرارات من أجل النادي. أساعد اللاعبين نعم لكني مدرّب للنادي وسنبذل كل جهودنا كي نفعل ما نراه الأنسب والأفضل لهذا النادي".