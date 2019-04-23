رياضة | سولشاير يوضح نقاط قوة مانشستر سيتي وكيف يتغلب عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يوضح نقاط قوة مانشستر سيتي وكيف يتغلب عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "يتمتع فريق مانشستر سيتي بإمكانيات عند حيازة الكرة وعلينا الاستعداد للدفاع جيدًا. وعند فوزنا بالكرة علينا الاستعداد لقتاليتهم واللعب القوّي أيضًا حيث سنتعرض للركل وسيكون هناك الكثير من المخالفات لأن سيتي يهاجم بعدد كبير وسيبحثون عن إيقاف مرتداتنا في أعلى نقطة ممكنة".
وواصل: "أترى أنك المدرب المناسب لهذا الفريق؟ لست من يجيب على هذا السؤال. أثق بنفسي وبفريقي وأنا في أتم الجاهزية لخوض هذا التحدّي. لا أحب الخسارة لكنه تحدٍ خاضه جميعه من درب هذا الفريق".
وتابع: "أنا معجبٌ بلاعبي الفريق، بل أحبهم جميعًا لأنهم رائعون حقًا. لكنّي أدرّب هذا النادي وأشرف عليه، وسيتوجب عليّ اتخاذ قرارات من أجل النادي. أساعد اللاعبين نعم لكني مدرّب للنادي وسنبذل كل جهودنا كي نفعل ما نراه الأنسب والأفضل لهذا النادي".