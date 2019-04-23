رياضة | بيراميدز يقهر الزمالك ويتصدر ترتيب الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يقهر الزمالك ويتصدر ترتيب الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الزمالك في فخ الهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد إبراهيم وأحمد مصطفى “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وإبراهيم حسن في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

فيما بدأ بيراميدز بتشكيل يضم أحمد الشناوي في حراسة المرمى وعلي جبر ورجب بكار وعمر ميداني وعمر جابر في خط الدفاع ونبيل عماد “دونجا” وعبدالله السعيد وإيريك تراوري ومحمد فاروق وماركوس كينو في خط الوسط وعمر خربين في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وشن بيراميدز هجمة مبكرة بعد توغل من محمد فاروق داخل منطقة الجزاء وسددها قوية لينقذها جنش وتخرج ركنية في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة وتمر بعدها بدون خطورة .

بعدها يتناوب لاعبو الفريقين السيطرة في منطقة وسط الملعب قبل أن يبادر الزمالك بالهجوم بكرة طولية من النقاز تصل لمحمد إبراهيم ويحاول المرور داخل منطقة الجزاء ولكن تنتهي ركنية في الدقيقة التاسعة .

ويحصل محمد إبراهيم على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء تمر عرضية من زيزو على حدود منطقة الجزاء وتصدي من حائط بيراميدز وتخرج ركنية في الدقيقة 13 من عمر المباراة .

وحاول الفريقين فتح ثغرات من عمق الملعب والجانبين ولكن بدون خطورة على كلا المرميين ومحاولة للزمالك بعد تمريرة بينية من محمد إبراهيم كاد أن يقابلها إبراهيم حسن ولكنها تخرج أطول من اللازم وتخرج ضربة مرمى .

ويستمر ضغط الزمالك ومحاولات فتح ثغرة في دفاعات بيراميدز ولكن بدون خطورة بعدها يحاول كينو المرور ويسقط على الأرض وتخرج الكرة بعيدا عن المرمى .

ويحصل بيراميدز على ركلة ركنية من الجانب الأيسر في الدقيقة 26 من عمر المباراة ينفذها عبدالله السعيد عرضية ويسددها علي جبر من داخل المنطقة تسكن الشباك معلنا تقدم بيراميدز بهدف دون رد .

وتزداد سخونة المباراة بعد هدف بيراميدز ويحاول الزمالك الهجوم ويرد بيراميدز في وسط الملعب ويحصل طارق حامد على بطاقة صفراء من كرة مشتركة مع خربين مهاجم بيراميدز .

ويحاول بيراميدز بكرة طولية يقابلها محمد فاروق خارج منطقة الجزاء وتنتهي ركنية بعد تصدي من عبد الله جمعة في الدقيقة 29 من عمر المباراة .

ومن كرة داخل منطقة الجزاء يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الزمالك بداعي تدخل النقاز على خربين وسط اعتراضات من لاعبي الزمالك على عدم صحة الركلة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء للنقاز .

ويسدد عمر خربين ركلة الجزاء بطريقة “الشيب” يتصدى لها جنش بثبات وينقذ مرماه بعدها يرد الزمالك بمحاولات هجومية عن طريق زيزو وإبراهيم ويرد كينو بهجمة من وسط الملعب وتسديدة بعيدة في يد جنش في الدقيقة 35 من عمر المباراة .

ويمرر محمد إبراهيم كرة عرضية من ناحية اليمين خارج منطقة الجزاء ويقابلها زيزو برأسية وتمر بعيدة عن مرمى الشناوي بعدها يرد بيراميدز بهجمة يبعدها النقاز لركنية في الدقيقة 38 من عمر المباراة .

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ويحصل بيراميدز على ركنية يرسلها عبدالله السعيد عرضية يبعدها دفاع الزمالك بعدها يحاول محمد إبراهيم التوغل داخل منطقة الجزاء ويمررها عرضية ولكن دفاع بيراميدز متمركز يخرجها بعيدا عن المنطقة .

ومن عرضية للزمالك من الجانب الأيمن تحدث دربكة داخل دفاع بيراميدز ويسدد زيزو الكرة ويطالب بركلة جزاء بعد ارتطام الكرة بيد المدافعين لكن الحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه زيزو .

ويستمر ضغط الزمالك في اللحظات الأخيرة ويحصل الفريق على ركنية تمر بعيدا عن الخطورة بعدها ركلة حرة على حدود المنطقة في الوقت بدل الضائع الذي احتسبه الحكم النرويجي بدقيقة واحدة لم تشكل خطورة على مرمى الشناوي لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد .

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود عبدالمنعم “كهربا” بدلا من أحمد سيد “زيزو” في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة ويضغط الزمالك في محاولة لتعديل النتيجة ويسدد إبراهيم حسن من على حدود منطقة الجزاء وإنقاذ من الشناوي في الدقيقة 47 من عمر المباراة .

بعدها يرد بيراميدز بتوغل وتسديدة من كينو لكنها تمر بجوار مرمى جنش في الدقيقة 49 بعدها يستمر ضغط الزمالك لفتح ثغرات بدفاع بيراميدز .

ويحصل السعيد على ركلة حرة بعد كرة مشتركة مع طارق حامد وتسديدة من خربين لكنها لم تشكل خطورة في الدقيقة 52 من عمر المباراة

ويحاول الزمالك عن طريق جانبي الملعب وخاصة عن طريق النقاز من الجانب الأيمن لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الشناوي .ويدفع الزمالك بثاني تغييراته في الدقيقة 61 من عمر المباراة بالدفع بمحمد عنتر بدلا من إبراهيم حسن لتنشيط الجانب الهجومي للفريق وفرصة خطيرة للزمالك بعد تسديدة من كهربا داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من الشناوي .

وتزداد وتيرة المباراة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه كل من إيريك تراوري يليه محمد فاروق بعد عرقلة عبدالله جمعة ويحاول كهربا بالتسديد من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء وتصل سهلة في يد الشناوي في الدقيقة 65 من عمر المباراة .

وينشط كهربا من جديد ومحاولة التوغل داخل منطقة الجزاء وتنتهى بخطأ لصالح الزمالك بعد إعاقة من رجب بكار لكنها تمر بعيدا عن الخطورة بعدها يشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمد عنتر بسبب الاعتراض .

ويستمر ضغط الزمالك في محاولة لتدارك التعادل لكن التمركز الدفاعي لبيراميدز يحول دون الخطورة على المرمى بعدها يدفع الجهاز الفني بآخر أوراقه بنزول أيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم في الدقيقة 75 ليرد عليه بيراميدز بنزول محمد فتحي بدلا من إيريك تراوري في محاولة لتأمين منطقة وسط الملعب .

ويحاول لاعبو الزمالك عن طريق الجانب الأيسر عن طريق جمعة وكهربا ويدفع دياز مدرب بيراميدز بالبيروفي بينافنتي بدلا من محمد فاروق وتتواصل بعدها محاولات الزمالك من العمق والجانب الأيسر على أمل تدارك النتيجة .

ويحاول لاعبو بيراميدز امتصاص هجوم لاعبي الزمالك ويسقط رجب بكار على الأرض ويخرج ويشارك بدلا منه محمد رزق في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .

وفرصة جديدة للزمالك بعد عرضية من ناحية اليسار واستلام من كهربا داخل المنطقة ولكن لم يسيطر على الكرة وتصل سهلة للشناوي وتضيع معها فرصة خطيرة في الدقيقة 89 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع يحاول خلالها الزمالك جاهدا لتدارك النتيجة ويؤمن بيراميدز دفاعه ليمنع أي خطورة من الوصول لمرمى الشناوي لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدف دون رد .