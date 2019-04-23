رياضة | سولشاير يكشف عن خطته بعد الهزيمة المذلة أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يكشف عن خطته بعد الهزيمة المذلة أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يجب أن يغيّر من عقلية فريقه، وأن يحرص على الجاهزية ذهنيًا لهذه المباراة (أمام مانشستر سيتي)، لأن كل من يخسر ستنخفض معنوياته ولكن يجب أن تكون هناك ردة فعل.

وقال سولشاير خلال مؤتمر صحفي: "أثق بفريقي وأثق بنفسي في مواجهة هذا التحدّي".

وأضاف: "عندما تمرّ بسلسلة نتائج سلبية ينبغي أن تتسم بالثقة الكافية كي تقول 'هكذا سننجز عملنا'. نحن نخطط للمستقبل".

وواصل: "أنا الشخص المسؤول عن الفريق وأنا من يقدّم للاعبين التوجيهات، وواجبي هو أن أجعل هؤلاء اللاعبين يقدمون أداءً أفضل. أنا واثق أننا سنشهد ردة فعل من الفريق في مباراة الغد".

وتابع: "هذه المباراة المثالية بالنسبة لنا (ليكون لنا ردة فعل بعد الخسارة الأخيرة). اجتمعت باللاعبين وكما تتصورون فإنهم جميعًا لا يشعرون بالإحباط وخيبة الأمل وحسب، بل هم متألمون للغاية من تلك الخسارة".