رياضة | دي خيا يملى على مانشستر يونايتد شروطه للتجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا يملى على مانشستر يونايتد شروطه للتجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، ان الحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يريد البقاء ولكن بشروط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فإن الحارس الإسباني يفضّل الاستمرار في يونايتد لكن بضمانات تتعلق بصفقات تعزز الفريق.

ومن المتوقع أن يتوصل الحارس والنادي لاتفاق على التجديد، خاصة أن خيا أحد عدة لاعبين لديهم تحفظات على نهج الفريق في سوق الانتقالات بقيادة ودوارد.