رياضة | صفقة ثنائية تاريخية بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة ثنائية تاريخية بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الحصول على خدمات الفرنسي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع " سبورتس مول " البريطاني أن إدارة الفريق الباريسي تدرس التفريط في نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مقابل الحصول على أجويرو ومبلغ 129مليون جنية إسترليني.

وتفكر إدارة السيتزينز في التخلي عن خدمات أجويرو الهداف التاريخي للفريق برصيد 229 هدفاً وذلك بعد وصوله إلى سن ال31 عاماً ما يجعل الفريق يفكر في دخول بصفقة نيمار التاريخية.

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ونجح نيمار في تدوين 48 هدفاً في 53 مباراة شارك بها منذ إنتقاله إلى حديثة الأمراء في صيف العام 2017 قادماً من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو ما جعله أغلى لاعب في التاريخ.

وإرتبط البرازيلي بالرحيل صوب ريال مدريد لكن الملكي يفكر في الحصول على البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي وفي حالة فشلت الصفقة سيتم التفاوض لإستقطاب صلاح.

وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان من جديد ضد موناكو يوم الأححد الماضي وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لمدة ثلاثة أشهر عن الملاعب.