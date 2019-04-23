رياضة | تقارير تكشف: شجار بين لاعبي مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف: شجار بين لاعبي مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أنه حدث شجار بين لاعبي مانشستر يونايتد بعد الخسارة المذلة بأربعة أهداف نظيفة، أمام إيفرتون ببطولة الدوري الإنجليزي.

وذكرته صحيفة "ديلي ميل" أن كل لاعب وجه أصابع اللوم للآخر في جدال محتدم جدًا، وأن الفريق ظل في غرف الملابس لنصف ساعة بعد المباراة.

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وكانت أصوات اللاعبين وهم يتشاجرون قد سُمعت في أروقة ملعب جوديسون بارك، كما ان الاجتماعات لم تتوقف حتى يوم أمس الاثنين.

سولشاير وكافة العاملين كانوا منزعجين للغاية من الأداء، حتى طبّاخ الفريق أبدى للاعبين امتعاضه مما قدموه، وقد اجتمع سولشاير باللاعبين أمس في مقر التدريبات لمدّة ساعة، وشاهد اللاعبون تحليلًا بالفيديو للأخطاء التي وقعوا فيها ضد ايفرتون.

وعقد سولشاير ومايك فيلان اجتماع يتعلق بالصفقات لتحديد احتياجات الفريق بعد ٦ خسائر في اخر ٨ مباريات، وهناك مقربون أكدّوا أن الوضع في النادي لا يختلف كثيرًا عما كان عليه عند بداية انهيار فترة مورينيو في سبتمبر واكتوبر، فهناك قلق من إسقاط اللاعبين لسولشاير إن لم يغربل التشكيلة.