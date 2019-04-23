رياضة | باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ في منافسة شرسة مع برشلونة الإسباني، للحصول على خدمات الياباني تاكيفوسا كوبو، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن برشلونة يسعى لإعادة تاكيفوسا كوبو إلى كامب نو، مرة أخرى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن طموحات البارسا اصطدمت بتدخل سان جيرمان في الصفقة.

وكان تاكيفوسا كوبو في صفوف "لاماسيا" قبل أن يعود إلى اليابان، بسبب تعرض برشلونة لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب مخالفته للوائح التعاقد مع لاعبين قصر.

وتابعت الصحيفة، أن أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لسان جيرمان، سيحاول التوقيع مع الناشئ الملقب بـ"ميسي اليابان".