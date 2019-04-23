رياضة | مهاجم ساوثهامبتون يسجل أسرع هدف في تاريخ البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم ساوثهامبتون يسجل أسرع هدف في تاريخ البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الإليرلندي شين لونغ مهاجم فريق ساوثهامبتون الإنجليزي تاريخ البريميرليج مسجلاً أسرع هدف في تاريخ البطولة حتي الآن.

ونجح شين لونغ في تسجيل هدف ساوثهامبتون الأول في شباك فريق واتفورد مساء اليوم بعد 7 ثواني فقط على إنطلاقة المباراة الذي جمع بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين بالدوري.

واكدت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية على أن هدف شين لونغ مهاجم فريق ساوثهامبتون هو الأسرع في تاريخ بطولة ومسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

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وجاءت قائمة أسرع الأهداف المسجلة في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1 - شين لونغ بعد مرور 7 ثواني

2- ليدلي كينج بعد مرور 9.82 ثانية

3- آلان شيرر بعد مرور 10.52 ثانية