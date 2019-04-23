رياضة | الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على الزمالك بهدف نظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على الزمالك بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع مضيفه بيراميدز في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة 26 بالدوري الممتاز بتقدم بيراميدز بهدف دون رد .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد إبراهيم وأحمد مصطفى “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وإبراهيم حسن في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

فيما بدأ بيراميدز بتشكيل يضم أحمد الشناوي في حراسة المرمى وعلي جبر ورجب بكار وعمر ميداني وعمر جابر في خط الدفاع ونبيل عماد “دونجا” وعبدالله السعيد وإيريك تراوري ومحمد فاروق وماركوس كينو في خط الوسط وعمر خربين في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وشن بيراميدز هجمة مبكرة بعد توغل من محمد فاروق داخل منطقة الجزاء وسددها قوية لينقذها جنش وتخرج ركنية في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة وتمر بعدها بدون خطورة .

بعدها يتناوب لاعبو الفريقين السيطرة في منطقة وسط الملعب قبل أن يبادر الزمالك بالهجوم بكرة طولية من النقاز تصل لمحمد إبراهيم ويحاول المرور داخل منطقة الجزاء ولكن تنتهي ركنية في الدقيقة التاسعة .

ويحصل محمد إبراهيم على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء تمر عرضية من زيزو على حدود منطقة الجزاء وتصدي من حائط بيراميدز وتخرج ركنية في الدقيقة 13 من عمر المباراة .

وحاول الفريقين فتح ثغرات من عمق الملعب والجانبين ولكن بدون خطورة على كلا المرميين ومحاولة للزمالك بعد تمريرة بينية من محمد إبراهيم كاد أن يقابلها إبراهيم حسن ولكنها تخرج أطول من اللازم وتخرج ضربة مرمى .

ويستمر ضغط الزمالك ومحاولات فتح ثغرة في دفاعات بيراميدز ولكن بدون خطورة بعدها يحاول كينو المرور ويسقط على الأرض وتخرج الكرة بعيدا عن المرمى .

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ويحصل بيراميدز على ركلة ركنية من الجانب الأيسر في الدقيقة 26 من عمر المباراة ينفذها عبدالله السعيد عرضية ويسددها علي جبر من داخل المنطقة تسكن الشباك معلنا تقدم بيراميدز بهدف دون رد .

وتزداد سخونة المباراة بعد هدف بيراميدز ويحاول الزمالك الهجوم ويرد بيراميدز في وسط الملعب ويحصل طارق حامد على بطاقة صفراء من كرة مشتركة مع خربين مهاجم بيراميدز .

ويحاول بيراميدز بكرة طولية يقابلها محمد فاروق خارج منطقة الجزاء وتنتهي ركنية بعد تصدي من عبد الله جمعة في الدقيقة 29 من عمر المباراة .

ومن كرة داخل منطقة الجزاء يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الزمالك بداعي تدخل النقاز على خربين وسط اعتراضات من لاعبي الزمالك على عدم صحة الركلة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء للنقاز .

ويسدد عمر خربين ركلة الجزاء بطريقة “الشيب” يتصدى لها جنش بثبات وينقذ مرماه بعدها يرد الزمالك بمحاولات هجومية عن طريق زيزو وإبراهيم ويرد كينو بهجمة من وسط الملعب وتسديدة بعيدة في يد جنش في الدقيقة 35 من عمر المباراة .

ويمرر محمد إبراهيم كرة عرضية من ناحية اليمين خارج منطقة الجزاء ويقابلها زيزو برأسية وتمر بعيدة عن مرمى الشناوي بعدها يرد بيراميدز بهجمة يبعدها النقاز لركنية في الدقيقة 38 من عمر المباراة .

ويحصل بيراميدز على ركنية يرسلها عبدالله السعيد عرضية يبعدها دفاع الزمالك بعدها يحاول محمد إبراهيم التوغل داخل منطقة الجزاء ويمررها عرضية ولكن دفاع بيراميدز متمركز يخرجها بعيدا عن المنطقة .

ومن عرضية للزمالك من الجانب الأيمن تحدث دربكة داخل دفاع بيراميدز ويسدد زيزو الكرة ويطالب بركلة جزاء بعد ارتطام الكرة بيد المدافعين لكن الحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه زيزو .

ويستمر ضغط الزمالك في اللحظات الأخيرة ويحصل الفريق على ركنية تمر بعيدا عن الخطورة بعدها ركلة حرة على حدود المنطقة في الوقت بدل الضائع الذي احتسبه الحكم النرويجي بدقيقة واحدة لم تشكل خطورة على مرمى الشناوي لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد .