رياضة | برشلونة يصدم كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية الصادرة اليوم الثلاثاء عن التطورات الأخيرة في وضعيه البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني داخل جدران الكامب نو.

وربطت وسائل الإعلام الإسبانية مستقبل اللاعب بمغادرة البلوجرانا في الصيف وذلك بسبب عدم تمكنه من الحصول على مكان في تشكيلة فريقه الأساسية.

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ولم ينجح كوتينيو في إقناع مدربه إرنستو فالفيردي بالمهارات الكبيرة التي يتوفر عليها حيث ظهر بشكل سيء منذ قدومه من ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة " سبورت " الإنجليزية أن مسؤولوا النادي الكاتلوني قد جلسوا على طاولة المفاوضات مع وكلاء اللاعب البرازيلي من أجل إخبارهم أن اللاعب سيبقى في صفوف الفريق في حالة إن أراد ذلك.

وفي حالة رفض كوتينيو البقاء لن يتم التفريط به الإ إذا وصل المبلغ المدفوع فيه 100 مليون يورو في الوقت الذي تسعى فيه أندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في الحصول على خدماته.