رياضة | زوباهان الإيراني يهزم الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوباهان الإيراني يهزم الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي زوباهان الإيراني التحليق في الصدارة بعد فوزه على ضيفه الوصل الإماراتي 2-0 يوم الثلاثاء على ستاد فولاد شهر في أصفهان، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل علي رضا تشيرغالي (2) وأمير أرسلان مطهري (15) هدفي الفوز لصالح زوباهان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز النصر السعودي خارج ملعبه على الزوراء العراقي 2-1 على ستاد كربلاء الدولي في كربلاء.

وتمسك زوباهان بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط للنصر و4 للزوراء و3 للوصل.