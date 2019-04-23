رياضة | الدحيل القطري يعبر العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدحيل القطري يعبر العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الدحيل القطري في تحقيق الفوز خارج ملعبه أمام العين الإماراتي بنتيجة 2-0 يوم الثلاثاء على ستاد هزاع بن زايد في العين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل المعز علي (3) ويوسف العربي (66) هدفي الفوز لصالح الدحيل.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز الهلال السعودي على الاستقلال الإيراني 1-0 على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وحافظ الهلال على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للدحيل و4 للاستقلال ونقطتين للعين.