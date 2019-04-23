رياضة | ريال مدريد يحدد سعر جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد سعر جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال مستقبل الويلزي جاريث بيل غامضًا مع النادي الملكي بشأن رحيله أو استمراره مع الفريق خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة "البرنابيو" الإسبانية أن نادي ريال مدريد قرر بيع جاريث بيل في نهاية الموسم الحالي، ولكن ليس بأي ثمن، إذ أن النادي أخبر وكيل أعماله أنه لن يرحل بأقل من 100 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة الاسبانية أنه في حال لم يأتي وكيل أعمال اللاعب بعرض يصل الـ100 مليون يورو، فإن النجم الويلزي سيبقى مع الفريق الموسم المقبل، وسيكون بديلاً من العيار الثقيل على دكة بدلاء الفريق الأبيض .

وكان جاريث بيل إنتقل لصفوف ريال مدريد في 2013 قادماً مم توتنهام.