انت الان تتابع تفاصيل خبر "الكويت" يُتوّج بطلاً لكأس الأمير ويقترب من "الثلاثية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 09:51 مساءً - تُوّج نادي الكويت بطلاً لكأس الأمير بفوزه على غريمه التقليدي القادسية بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي احتضنها استاد "جابر الدولي"، مساء الثلاثاء، بحضور الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم.

افتتح المدافع فهد الهاجري التسجيل لـ"الكويت" بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة السادسة، قبل أن يسجّل هدفاً ثانياً لفريقه بحلول الدقيقة الـ26 من الشوط الأول الذي انتهى على هذه النتيجة.

ولم يشهد الشوط الثاني من المباراة، التي أدارها طاقم تحكيم إيطالي وشهدت استخدام "تقنية الفيديو المساعد"، أي تغيير على النتيجة ليحصد "الأبيض" لقبه الرابع توالياً والـ14 في تاريخه.

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وكان الكويت قد تُوّج بطلاً لكأس ولي العهد بفوزه على القادسية بالتخصص (1-0)، أواخر يناير المنصرم، كما أنه بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري الممتاز؛ إذ يحتاج إلى نقطة من مباراتيه الأخيرتين للتتويج رسمياً.

يُذكر أن بطولة كأس أمير الكويت انطلقت في موسم (1961-1962)، وحقق لقبها القادسية 16 مرة، يليه العربي بلقب أقل، في حين تُوّج نادي الكويت بلقبها 14 مرة.

ونال كاظمة لقب البطولة المحلية سبع مرات، في حين أحرز كل من السالمية واليرموك اللقب في مناسبتين، ويأتي الفحيحيل في ذيل القائمة بلقب وحيد.