انت الان تتابع كيف عاد كهربا لقائمة الزمالك بعد استبعاده من اللقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

كهربا

علمت "التحرير" تفاصيل احتواء أزمة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع السويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق، بعد أن انفعل اللاعب عليه عقب علمه بقرار استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة فريق بيراميدز المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب الدفاع الجوي، بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وهي الأزمة التي دفعت المدرب لاستبعاد اللاعب من قائمة المباراة وليس التشكيل الأساسي فقط،

تراجع جروس عن قرار استبعاد كهربا من القائمة، جاء بناءً على نصيحة من الجهاز المعاون الذين طالبوه بالعفو عن اللاعب حاليًا وعرض الأمر على رئيس النادي بعد المباراة لاتخاذ العقوبات المناسبة ضده، وكذلك حتى لا تتسب تلك الأزمة في توتر اللاعبين قبل المباراة التي ستنطلق بعد دقائق قليلة. كان جروس قد أعلن التشكيل