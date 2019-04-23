انت الان تتابع لاعبو بيراميدز ينعون والد "دونجا" بهذه الطريقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

بيراميدز Advertisements

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره التي سيخوض مواجهة الزمالك، المقامة الآن، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل فريق بيراميدز المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض صاحب الصدارة برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث.

ونزل لاعبو فريق بيراميدز وهم يرتدون قميص كحلي اللون عليه صورة عماد دونجا والد اللاعب نبيل عماد دونجا زميلهم في فريق بيراميدز. وتوفي، أمس الإثنين، والد نبيل دونجا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز. ونعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس