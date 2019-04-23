انت الان تتابع الأهلي عن عقوبات اتحاد السباحة: قرارات تُحترم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
كرة الماء الأهلي
أكد رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، على أن رد النادي بخصوص قرارات اتحاد السباحة، سيكون من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، مشيرًا إلى أنه ينتظر الاجتماع مع مجلس الإدارة المنعقد حاليا بمقر النادي بالجزيرة، وقال مدير النشاط الرياضي بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، : "النادي سيصدر بيان للرد على قرارات اتحاد السباحة، خاصة وأننا حققنا مع لاعبي فريق كرة الماء بالكامل ورفعنا تقرير مفصل بأحداث مباراة الأهلي والجزيرة التي شهدت تلك الأحداث المؤسفة".
وتابع:" بالتأكيد قرارات اتحاد السباحة تحترم واي رد من جانبنا سيكون عبر مجلس إدارة الأهلي وليس النشاط الرياضي، قرارات الاتحاد واجبة النفاذ ولا تسمح بالإستئناف عليها". وكان مجلس إدارة اتحاد السباحة، برئاسة ياسر إدريس، قد قرر شطب اللاعب مهند جمال، وإيقاف كل من اللاعب محمود طارق واللاعب طارق أحمد فؤاد لمدة
وتابع:" بالتأكيد قرارات اتحاد السباحة تحترم واي رد من جانبنا سيكون عبر مجلس إدارة الأهلي وليس النشاط الرياضي، قرارات الاتحاد واجبة النفاذ ولا تسمح بالإستئناف عليها".
وكان مجلس إدارة اتحاد السباحة، برئاسة ياسر إدريس، قد قرر شطب اللاعب مهند جمال، وإيقاف كل من اللاعب محمود طارق واللاعب طارق أحمد فؤاد لمدة عام ، وكذلك إيقاف اللاعب كريم جمال لمدة ستة أشهر، وإيقاف اللاعب محمد أسامة واللاعب يحيى علاء لمدة 3 أشهر، وإيقاف توفيق أحمد لمدة 6 مباريات.
وإيقاف المدير الإداري للأهلي محمود حسن مباراتين اعتبارا من الموسم 2019/2020، وحرمان كل اللاعبين المذكورين من التمثيل الدولي، مع التوصية بشطب اللاعبين في حالة تكرار الأحداث في المنافسات التي ينظمها اتحاد السباحة.
وتم تغريم الأهلي مبلغ 250 ألف جنيه، وإلزامه بسداد 25 ألف جنيه لنادي الصيد، قيمة التلفيات.
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